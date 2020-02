vor 4 Min.

Kemmerich tritt sofort zurück - Koalition für rasche Neuwahl

Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich tritt mit sofortiger Wirkung zurück.

Das teilte die FDP-Landtagsfraktion in Erfurt mit. In Berlin verlangte die große Koalition nicht nur, dass umgehend ein neuer Ministerpräsident im Landtag gewählt werden müsse. Unabhängig davon müsse es baldige Neuwahlen geben - "aus Gründen der Legitimation der Politik", erklärten die Partner. Es gehe darum, schnell für stabile und klare Verhältnisse in Thüringen zu sorgen. (dpa)

