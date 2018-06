21:03 Uhr

Kerber einzige Deutsche im French-Open-Achtelfinale Newsticker

Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hat als einzige deutsche Spielerin das Achtelfinale der French Open in Paris erreicht.

Die 30-Jährige gewann 7:6, 7:6 gegen die Niederländerin Kiki Bertens. In der Runde der letzten 16 trifft Kerber am Montag auf die Weltranglisten-Siebte Caroline Garcia aus Frankreich. Julia Görges scheiterte in der dritten Runde an der einstigen Weltranglisten-Ersten Serena Williams. Zuvor hatte die am rechten Knie angeschlagene Andrea Petkovic gegen die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien verloren. (dpa)

Themen Folgen