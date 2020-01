vor 22 Min.

Kerber und Zverev bestreiten Erstrundenmatches bei Australian Open

Angelique Kerber und Alexander Zverev streben heute bei den Australian Open den Zweitrunden-Einzug an.

Die beiden größten deutschen Hoffnungsträger sind beide in der Nightsession in Melbourne dran und sind Favoriten gegen italienische Tennisprofis. Kerber bekommt es mit der Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto zu tun. Zverev spielt gegen Marco Cecchinato. Insgesamt stehen heute die Erstrundenpartien von acht deutschen Teilnehmern an. (dpa)

