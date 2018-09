vor 33 Min.

Kleider von Soul-Legende Aretha Franklin werden versteigert Newsticker

Im November sollen mehr als 30 Kleider von Aretha Franklin versteigert werden.

Die "Queen of Soul" war am 16. August im Alter von 76 Jahren gestorben. Die Auktion sei für den 10. November in New York geplant, teilte das Auktionshaus Julien’s Auctions mit. Mit der Versteigerung wolle man "Amerikas größte Sängerin aller Zeiten" feiern, hieße es in einer Mitteilung. Franklin sei auch eine große Modelegende und damit die "Queen of Style" gewesen. Die Schätzpreise für die Kleider liegen zwischen 800 und 4000 Dollar. (dpa)

