vor 20 Min.

Klimaaktivisten blockieren Eingänge von Schweizer Banken

Klimaaktivisten haben mit einer Blockade der Eingänge der Hauptsitze der beiden größten Schweizer Banken für einen Ausstieg aus der Öl-, Kohle- und Gasförderung demonstriert.

Die Organisation "Collective Climate Justice" warf der UBS und der Credit Suisse vor, solche Geschäfte zu finanzieren. Nach mehreren Stunden räumte die Polizei das Gelände - sowohl vor der UBS in Basel als auch vor der Credit Suisse in Zürich. Die Aktivisten sehen in den Banken "die Hauptverantwortlichen des Schweizer Finanzplatzes für die weltweite Klimakatastrophe". (dpa)

