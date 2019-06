vor 52 Min.

Klimademo: Fridays for Future in Aachen

Tausende haben sich in Aachen an einer Demonstration der Klimaschutzbewegung Fridays for Future beteiligt.

Die Organisatoren sprachen von rund 40 000 Teilnehmern und der damit bisher größten Demonstration der Bewegung in Deutschland. Am Mittag hatte eine Polizeisprecherin gesagt, man gehe davon aus, dass die angemeldete Zahl von 10 000 bis 20 000 erreicht werde. Am frühen Abend nannten die Beamten zunächst keine weitere Zahl. Auf Transparenten, in Sprechchören und Reden forderten die Teilnehmer auch ein schnelles Abschalten der Kohlekraftwerke. (dpa)

