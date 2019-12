vor 37 Min.

Klimakonferenz: Flasbarth warnt vor überzogenen Erwartungen

Zum Auftakt der entscheidenden Phase der UN-Klimakonferenz hat Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth vor zu hohen Erwartungen an Zusagen für mehr Klimaschutz gewarnt.

Viele gingen davon aus, dass schon jetzt in Madrid Staaten ehrgeizigere nationalen Pläne zum Einsparen von Treibhausgasen vorlegten, sagte Flasbath. Der Zeitplan sehe jedoch vor, das zum nächsten Klimagipfel in Glasgow zu machen. Dass Jugendliche von Fridays for Future Druck machten, sei zwar gut. Aber die Staaten hätten einen Zeitplan. (dpa)

