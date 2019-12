vor 20 Min.

Klinsmann siegt mit Hertha in Leverkusen

Jürgen Klinsmann hat mit Hertha BSC den zweiten Sieg geschafft.

Die Berliner und ihr neuer Trainer erkämpften sich am Abend im Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen einen 1:0-Erfolg. Karim Rekik erzielte in der 64. Minute in der BayArena das Tor des Tages. (dpa)

