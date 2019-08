21:47 Uhr

Koalition: Mieter sollen besser geschützt werden

Mieter und Käufer von Wohnungen sollen besser vor finanzieller Überlastung geschützt werden.

Die Koalition einigte sich nach monatelangem Ringen dafür in einem Kompromiss auf ein Bündel an Erleichterungen. Auch auf anderen Feldern wollten die Spitzen des Bündnisses Handlungsfähigkeit beweisen - zwei Wochen vor den für CDU und SPD extrem schwierigen Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Ziel sei es unter anderem, "bezahlbare Mieten zu sichern", sagte Justizministerin Christine Lambrecht. Dies solle in allen Regionen erreicht werden, ergänzte Bundesbauminister Horst Seehofer. (dpa)

