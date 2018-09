vor 53 Min.

Koalition findet Einigung im Fall Maaßen - SPD berät Kompromiss Newsticker

Nach der Einigung im Streit um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen verlangen führende Koalitionspolitiker eine Rückkehr zur Sacharbeit.

Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte der dpa, er denke insbesondere an Verbesserungen in der Pflege, bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und zur Stärkung der Rente. Es müsse ein Herbst der konkreten Fortschritte für die Bürger werden. SPD-Vize Ralf Stegner forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, jetzt muss sich die Koalition am Riemen reißen und bei Miete, Pflege, Rente und anderem zeigen, wofür sie da ist. (dpa)

