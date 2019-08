19:51 Uhr

Koalitionskrise in Tschechien spitzt sich zu

Die Regierung in Tschechien kommt nicht zur Ruhe.

Ministerpräsident Andrej Babis forderte den sozialdemokratischen Koalitionspartner CSSD auf, sich zu entscheiden: "Wenn sie nicht mehr in der Regierung sein wollen, dann sollen sie das klar sagen", erklärte der Gründer der populistischen Partei ANO in einem Interview des Senders Prima. Der CSSD-Vorsitzende und Innenminister Jan Hamacek reagierte auf das Ultimatum mit den Worten, seine Partei wolle in der Regierung bleiben - falls der Koalitionsvertrag eingehalten werde. Hintergrund ist ein Streit um das Kulturministerium. (dpa)

