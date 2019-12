vor 38 Min.

Kohlenmonoxid in Eissporthalle

Wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte in einer Eissporthalle in Mainz sind 150 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

100 von ihnen seien auf Symptome untersucht worden, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Bei sieben Menschen stellten die Rettungskräfte eine erhöhte Konzentration des geruchlosen und giftigen Stoffes im Blut fest, sie konnten aber nach Hause gehen. Warum die Werte in der Halle so hoch waren, war zunächst unklar. Kohlenmonoxid kann innerhalb kurzer Zeit tödlich sein. (dpa)

