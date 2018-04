vor 23 Min.

Kommen die US-Zölle für europäischen Stahl? Newsticker

Banges Warten in Europa: Im Streit um die Einführung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU rückt das Ende der Schonfrist am 1.

Mai näher. Die EU-Kommission will bis zuletzt versuchen, Zölle für die EU-Mitglieder abzuwenden - kündigte aber auch Gegenmaßnahmen für den Fall an, dass die USA die Europäer nicht dauerhaft und bedingungslos verschonen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprach sich bei "Anne Will" im Ersten dafür aus, Washington ein Verhandlungsangebot zu unterbreiten. (dpa)

