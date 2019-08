02:51 Uhr

Kosten Abfallbeseitigung: Hersteller sollen mehr zahlen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze will Deutschlands Kommunen bei den Ausgaben für die Abfallbeseitigung entlasten.

Die SPD-Politikerin plant, die Hersteller von Wegwerfartikeln wie Zigaretten und Einwegkaffeebechern künftig stärker an den Kosten der kommunalen Stadtreinigung zu beteiligen. Konkrete Vorschläge will Schulze heute in Berlin vorlegen. Mit dabei bei der Präsentation ist der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling, der auch Präsident des Verbandes Kommunaler Unternehmen ist. (dpa)

