16:47 Uhr

Kosten fürs Pflegeheim steigen immer weiter

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müssen für Heimplätze immer mehr aus eigener Tasche bezahlen - und mit steigenden Pflegelöhnen dürften die Eigenanteile weiter wachsen.

Deshalb haben die Gewerkschaft Verdi und mehrere Sozialverbände in Berlin mehr Geld für die Pflege gefordert. Besonders stark gestiegen sind Zahlungen aus eigener Tasche für die Pflege laut einer Studie in den ostdeutschen Ländern. Gesundheitsminister Jens Spahn strebt im neuen Jahr eine Entscheidung in der Debatte über die Pflegekosten an. (dpa)

