vor 38 Min.

Kramp-Karrenbauer: Mohring hat Rücktritt in Aussicht gestellt

Berlin (dpa) – Der Thüringer CDU-Fraktionschef Mike Mohring hat während der Krisensitzung in der Nacht zu Freitag in der Erfurter Fraktion seinen Rücktritt in Aussicht gestellt.

Das bestätigte die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag nach einer Präsidiumssitzung in Berlin. (dpa)

