11:47 Uhr

Kreise: CDU-Sonderparteitag zum Parteivorsitz am 25. April

Die CDU will ihren neuen Vorsitzenden auf einem Sonderparteitag am 25.

April in Berlin wählen. Darauf hat sich das Parteipräsidium nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montag verständigt. Formell muss der CDU-Bundesvorstand noch zustimmen, der am Vormittag noch tagte. (dpa)

