15:57 Uhr

Kreise: Seehofer lehnt Merkel-Vorschlag zu Ankerzentren ab Newsticker

Im Asylstreit der Union lehnt Bundesinnenminister Horst Seehofer den Vorschlag von Kanzlerin Angela Merkel ab, in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge in Deutschland in sogenannten Ankerzentren unterzubringen.

Das machte er in einer CSU-Vorstandssitzung in München deutlich, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. (dpa)

Themen Folgen