10:41 Uhr

Kretschmann kandidiert für dritte Amtszeit

Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will bei der Landtagswahl 2021 erneut antreten.

Das kündigte der Landesverband der Grünen am Donnerstag in Stuttgart per Twitter an. (dpa)

Themen Folgen