16:17 Uhr

Kretschmann will es nochmal wissen - Erneute Kandidatur 2021

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will zur Landtagswahl 2021 für eine dritte Amtszeit kandidieren.

Er werde seinen Hut wieder in den Ring werfen, sagte der 71-Jährige. Kretschmann ist seit 2011 der erste und bislang einzige grüne Regierungschef eines Bundeslandes. Er ist nach Umfragen der beliebteste Ministerpräsident in Deutschland. Seit 2016 regiert er mit einer grün-schwarzen Koalition - davor gab es ein grün-rotes Bündnis. Kretschmanns Entscheidung wurde in seiner Partei mit Jubel und Erleichterung aufgenommen. (dpa)

