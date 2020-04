23:05 Uhr

Kreuzfahrtschiff "Zaandam" in Hafen in Florida eingelaufen

Die Odyssee des vom Coronavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffes "Zaandam" ist vorbei.

Die "Zaandam" legte am Donnerstag im Hafen von Fort Lauderdale in Florida an. (dpa)

