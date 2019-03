20:53 Uhr

Krise in Venezuela: Alle US-Diplomaten müssen nach Hause

Funkstille zwischen Washington und Caracas: Im Konflikt zwischen den USA und dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro hat die Regierung in Caracas das verbliebene US-Botschaftspersonal des Landes verwiesen.

Die Mitarbeiter hätten 72 Stunden Zeit, um Venezuela zu verlassen, teilte das Außenministerium mit. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini warnte im UN-Sicherheitsrat vor einem Militäreinsatz in Venezuela. "Die Krise des Landes hat politische und institutionelle Gründe", sagte Mogherini in New York. (dpa)

