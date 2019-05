vor 59 Min.

Kurz strebt Neuwahl in Österreich an

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ aufgekündigt.

Er habe dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, "vorgezogene Wahlen in Österreich durchzuführen – und zwar zum schnellstmöglichen Zeitpunkt", sagte Kurz am Samstag in Wien. (dpa)

