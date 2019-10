vor 17 Min.

LKW fährt auf Fahrzeuge auf - Viele Verletzte in Limburg

Ein Lastwagenfahrer ist am Abend an einer Ampel im hessischen Limburg auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren und hat 16 Menschen verletzt.

Der schwere Lastwagen war laut Polizei zuvor in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes gegenüber dem Landgericht gestohlen worden. Der Fahrer wurde festgenommen, auch er habe Verletzungen davongetragen. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen und warnte vor Spekulationen. Eine Person sei "sehr schwer verletzt und in kritischem Zustand", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes . (dpa)

Mitteilung

Tweet der Polizei Westhessen

FNP-Bericht

