vor 19 Min.

Laschet in Briefwahl als CDU-Vorsitzender bestätigt

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist endgültig neuer CDU-Vorsitzender.

Nach seiner Wahl bei einem Online-Parteitag am vergangenen Samstag bestätigten ihn die Delegierten auch in der anschließenden Briefwahl. Das gab die CDU am Freitag in Berlin bekannt.

