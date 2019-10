vor 23 Min.

"Lebensweise"-Kommissar muss sich EU-Parlamentariern stellen

Der umstrittene designierte EU-Kommissar zum "Schutz der europäischen Lebensweise" muss sich heute den Abgeordneten im Europaparlament stellen.

Auf den griechischen Nominierten Margaritis Schinas dürften dabei einige kritische Fragen zukommen. Offiziell soll Schinas in der künftigen EU-Kommission von Ursula von der Leyen Vizepräsident mit der Zuständigkeit "Protecting our European Way of Life" werden - zu Deutsch: "Schützen, was Europa ausmacht". Einige Fraktionen hatten aber Änderungen an dem Titel gefordert. Sie sehen in ihm eine sprachliche Nähe zu rechter Rhetorik. (dpa)

