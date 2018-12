vor 3 Min.

Lichterspektakel und Feuerwerk - Paris begrüßt 2019 Newsticker

Mit Feuerwerk und einer spektakulären Lichtershow am Triumphbogen haben Tausende in Paris das neue Jahr begrüßt.

Pünktlich um Mitternacht stieg am Ende der Prachtstraße Champs-Élysées ein Pyrotechnik-Spektakel in den Himmel. Zu der Feier waren mehrere hunderttausend Menschen erwartet worden. Der Jahreswechsel in der französischen Hauptstadt stand unter anderem wegen der anhaltenden Terrorbedrohung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Außerdem hatte die Protestgruppe "Gelbwesten" eine Demonstration auf dem Boulevard angekündigt - bis Mitternacht blieb es friedlich. (dpa)

