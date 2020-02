vor 34 Min.

Lindner reist zu Gespräch mit Thüringer FDP

FDP-Chef Christian Lindner reist als erster Spitzenvertreter einer Bundespartei zu Gesprächen nach Erfurt.

Er wolle mit der Thüringer FDP reden, sagte Lindner der Deutschen-Presse Agentur nach der überraschenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Regierungschef in Thüringen am Vortag. Die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen von Liberalen, CDU und AfD hat ein politische Beben ausgelöst. In Bedrängnis ist auch die Bundes-FDP geraten, der Kurs der Liberalen in Thüringen ist auch intern umstritten. (dpa)

Themen folgen