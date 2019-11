vor 34 Min.

Lindsay Hoyle ist neuer Präsident des britischen Unterhauses

Lindsay Hoyle ist zum neuen Präsidenten des britischen Unterhauses gewählt worden.

Der Labour-Abgeordnete und bisherige Vize-Sprecher setzte sich in der vierten Wahlrunde gegen seinen Parteifreund Chris Bryant durch. Der neue "Speaker of the House of Commons" wird traditionell von seinen Kollegen zu seinem Stuhl gezerrt - eine Tradition aus früheren Jahrhunderten, als der Unterhauspräsident nicht selten in der Auseinandersetzung mit der Krone auf dem Schafott landete. (dpa)

Themen folgen