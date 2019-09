vor 2 Min.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp zum Welttrainer gewählt

Jürgen Klopp ist zum Welttrainer des Jahres gewählt worden.

Der deutsche Coach, der mit dem FC Liverpool in diesem Jahr die Champions League gewonnen hatte, wurde am Abend bei der Gala des Fußball-Weltverbands FIFA in der Mailänder Scala ausgezeichnet. Der 52-Jährige, der 2011 und 2012 mit Borussia Dortmund deutscher Meister wurde, setzte sich gegen Pep Guardiola von Manchester City und Mauricio Pochettino von Tottenham Hotspur durch, den er auch im Finale der Königsklasse mit 2:0 geschlagen hatte. (dpa)

