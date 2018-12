vor 37 Min.

Löwe tötet 22-Jährige Tierpark-Praktikantin Newsticker

Eine junge Frau ist in einem Gehege für Wildtiere im US-Bundesstaat North Carolina von einem Löwen angegriffen und getötet worden.

Die 22-Jährige hatte erst seit zwei Wochen als Praktikantin in dem Aufnahmezentrum für Wildtiere gearbeitet, teilte das Büro des Sheriffs im Caswell County in einem Statement mit. Der Vorfall habe sich bei routinemäßigen Reinigungsarbeiten in dem Gehege ereignet. Einer der Löwen sei aus dem verriegelten Terrain in das Areal geraten, wo sich die Menschen aufgehalten hätten. (dpa)

