vor 35 Min.

Maas: Nahles wird "Top-Job" machen Newsticker

Außenminister Heiko Maas hat sich überzeugt gezeigt, dass die neue SPD-Vorsitzende Andrea Nahles "einen Top-Job" machen wird.

"Ich bin sicher, dass Andrea Nahles eine großartige Vorsitzende werden wird", sagte er am Rande des G7-Außenministertreffens im kanadischen Toronto. "Ich halte das auch für richtig, dass sie als Fraktionsvorsitzende und nicht als Regierungsmitglied dieses Amt übernommen hat." Nahles war auf dem Parteitag in Wiesbaden nur mit 66,3 Prozent der Stimmen als erste Frau an die Spitze der SPD gewählt worden. (dpa)

Themen Folgen