vor 43 Min.

Maas gedenkt vor G20-Treffen Atombombenopfer in Hiroshima

Außenminister Heiko Maas will heute im japanischen Hiroshima der Zehntausenden Opfer des ersten Atombombenangriffs vor 74 Jahren gedenken.

Die Bemühungen um nukleare Abrüstung werden auch Thema beim G20-Außenministertreffen sein, an dem Maas anschließend in Nagoya teilnimmt. Mit dem G20-Außenministertreffen endet der Vorsitz Japans in der Gruppe führender Wirtschaftsmächte. Auf der Agenda stehen die Afrika-Politik, Freihandel und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. (dpa)

