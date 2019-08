vor 1 Min.

Maas muss mit Truppentransporter nach Moskau fliegen

Bundesaußenminister Heiko Maas ist wegen eines Defekts am Regierungsflieger mit einem Truppentransporter der Bundeswehr nach Moskau geflogen.

Die eigentlich vorgesehene Maschine musste wegen einer kaputten Befestigungsschelle in einem Hydrauliksystem in die Reparatur. Zu einer Verspätung kam es aber nicht. Maas hatte in seinem ersten Amtsjahr 300 000 Flugkilometer pannenfrei zurückgelegt. Seit März gab es aber immer wieder Defekte - auch bei seiner letzten Reise nach Nordamerika musste ein Flieger ausgetauscht werden. (dpa)

Themen Folgen