20:59 Uhr

Malta rettet 61 Migranten im Mittelmeer Newsticker

Malta hat nach Angaben der Armee 61 Migranten auf einem in Not geratenen Boot im Mittelmeer gerettet.

Einer der Migranten sei bewusstlos gewesen, teilte ein Regierungssprecher in Valletta mit. Der Motor des Bootes sei ausgefallen. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte zuvor auf Twitter das Bild eines Schlauchboots veröffentlicht, das sich angeblich mit 70 Migranten an Bord in maltesischen Gewässern befinde und über einen "starken" Motor verfüge. Erst am Mittwoch war das Rettungsschiff "Aquarius" mit 141 Migranten an Bord in den Hafen Vallettas eingelaufen. (dpa)

