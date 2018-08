vor 53 Min.

Mann stirbt nach Explosion von Ladegerät Newsticker

Bei der Explosion eines Akku-Ladegeräts ist ein Mann in Hamburg tödlich verletzt worden.

Laut Polizei erlitt der 26-Jährige am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen, als das Ladegerät explodierte. Rettungskräfte hatten ihn noch am Unfallort wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen Verletzungen erlag. Zunächst war unklar, wie es zu der Explosion kommen konnte und um welches Ladegerät es sich handelt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. (dpa)

Themen Folgen