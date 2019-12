vor 21 Min.

Max Giesinger und Lotte sind für Verzicht auf Inlandsflüge

Max Giesinger und die Sängerin Lotte setzen bei Reisen innerhalb Deutschlands auf die Bahn statt aufs Flugzeug.

"Bahn - auf jeden Fall. Innerhalb von Deutschland immer", sagte die 24-jährige Sängerin am Rande der José Carreras Gala in Leipzig. Sie befürworte ein Verbot von Inlandsflügen, sagte Lotte. Auch Giesinger versucht, Flüge zu vermeiden. Manchmal sei man mit der Bahn auch viel schneller am Ziel. Zu einem Verbot innerdeutscher Flüge meinte er: "Das wäre ein guter Anfang auf jeden Fall". (dpa)

