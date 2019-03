vor 50 Min.

May wirbt für Brexit-Deal - Abstimmung nicht sicher

Die britische Premierministerin Theresa May wirbt mit Nachdruck weiter für ihren Brexit-Deal und warnt vor einer langen Verzögerung des EU-Austritts.

Am Dienstag wird mit einer neuen Abstimmung darüber im Parlament in London gerechnet. Für den Deal zu votieren, sei der "einzige Weg aus der derzeitigen Sackgasse", schrieb May in einem Gastbeitrag für den "Telegraph". Mehrere Kabinettsmitglieder schränkten aber ein, die Abstimmung werde nur stattfinden, wenn sich eine Mehrheit für das Abkommen abzeichne. (dpa)

Themen Folgen