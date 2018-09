vor 46 Min.

McCain auf Marineakademie beigesetzt Newsticker

Acht Tage nach seinem Tod ist der international geachtete US-Senator John McCain auf der Marineakademie in Annapolis im US-Staat Maryland beigesetzt worden.

Zu Ehren McCains überflog eine Formation von vier F-18-Kampfflugzeugen die Marineakademie, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. McCain war als Marineflieger während des Vietnamkrieges abgeschossen von den Vietcong gefoltert worden. Am Freitag hatten führende Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft in der Nationalen Kathedrale in Washington Abschied von McCain genommen. US-Präsident Donald Trump nahm nicht an der Zeremonie teil. (dpa)

