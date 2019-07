vor 18 Min.

Medien: Merkel macht Urlaub in Südtirol

Kanzlerin Angela Merkel ist laut italienischen Medien nach Südtirol gereist, um dort Urlaub zu machen.

Merkel sei am Flughafen Innsbruck gelandet und von da aus nach Sulden gefahren, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Seit vielen Jahren reist Merkel mit Ehemann Joachim Sauer ins Vinschgau - letztes Jahr war sie dem Wanderurlaub ferngeblieben. Offiziell gibt es zu Merkels Urlaubsaktivitäten keine Stellungnahme. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält sich in Südtirol auf. Traditionell verbringt er seinen Sommerurlaub am Ritten nahe Bozen. (dpa)

