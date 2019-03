vor 17 Min.

Medien: Nicolas Cage will Ehe nach vier Tagen beenden

Die dritte Ehe des US-Schauspielers Nicolas Cage könnte auch seine kürzeste werden: Nach nur vier Tagen will er die Ehe mit Freundin Erika Koike wieder annullieren lassen, wie US-Medien übereinstimmend mit Verweis auf Gerichtsdokumente berichteten.

Der 55-Jährige hatte in Las Vegas am Samstag das Ehe-Zertifikat beantragt und auch geheiratet. Nach US-Medienberichten sollen Cage und Koike ein Jahr zusammen gewesen sein. Gesehen wurden sie unter anderem bei einem gemeinsamen Urlaub in Puerto Rico. (dpa)

