vor 54 Min.

Medizin-Nobelpreis an in Deutschland arbeitenden Evolutionsforscher

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den in Leipzig forschenden Schweden Svante Pääbo für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution.

Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Nobelpreisstiftung

Twitter (dpa)

