16:43 Uhr

Mehr Coronavirus-Tote als durch Sars - Rückkehrer in Berlin

Rund 20 Menschen sind aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan zurückgekehrt.

Sie landeten am Mittag auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Die 20 China-Rückkehrer kamen am Nachmittag in einem Gebäude der Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin-Köpenick an. Dort sollen sie 14 Tage in Quarantäne bleiben. Die Zahl der Todesopfer durch das neue Virus ist mittlerweile höher als bei der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Gleichzeitig ist in China die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages mit 2656 so niedrig wie seit einer Woche nicht mehr. (dpa)

