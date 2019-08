vor 18 Min.

Mehr als 150 Tote bei Monsunregen in Indien

Nach Monsununwettern im Süden und Westen Indiens ist die Zahl der Toten auf mehr als 150 gestiegen.

Am schwersten betroffen war der südliche Bundesstaat Kerala mit mindestens 60 Toten. Insgesamt wurde mehr als eine Million Menschen von den Unwettern getroffen. Der Monsun dauert in Südasien gewöhnlich bis September. Für die Landwirtschaft sind die Niederschläge zwar lebenswichtig - sie richten aber auch immer wieder große Schäden an. (dpa)

