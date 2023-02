Mehr als 50 000 Erdbeben-Tote in der Türkei und Syrien

Die Zahl der durch das Erdbeben getöteten Menschen in der Türkei und in Syrien ist auf mehr als 50 000 gestiegen.

Die Zahl der durch das Erdbeben getöteten Menschen in der Türkei und in Syrien ist auf mehr als 50 000 gestiegen. Allein die Türkei verzeichnet 44 218 Tote, teilte die türkische Katastrophenbehörde Afad am Freitag mit. Aus Syrien wurden zuletzt 5900 Tote gemeldet.

(dpa)