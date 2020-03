vor 32 Min.

Merkel: Nicht nötige Veranstaltungen unter 1000 Teilnehmern absagen

Im Kampf gegen das Coronavirus dringen Bund und Länder darauf, auch "nicht notwendige" Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern abzusagen.

"Das ist ein Aufruf an alle", sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstagabend in Berlin. (dpa)

