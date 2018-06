21:13 Uhr

Merkel, Seehofer, Söder und Bouffier beraten über Asyl Newsticker

Krisentreffen im Kanzleramt: Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer sind in Berlin zu Beratungen über einen Kompromiss im neuen Asylstreit zusammengekommen.

An dem Treffen nehmen auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der hessische Regierungschef Volker Bouffier und Kanzleramtsminister Helge Braun teil. Seehofer und Söder sind in der Frage von Zurückweisungen bestimmter Asylbewerber an den Grenzen auf Konfrontationskurs mit Merkel. (dpa)

