Merkel geht von einem oder mehreren Selbstmordanschlägen aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht davon aus, dass es in der afghanischen Hauptstadt Kabul einen oder mehrere Selbstmordanschläge gegeben hat.

Sie sagte am Donnerstag in Berlin, dies sei ein "absolut niederträchtiger Anschlag in einer sehr, sehr angespannten Situation".

