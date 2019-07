vor 5 Min.

Merkel lobt in Paris Einladung von Macron als "große Geste"

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Einladung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zur Militärparade in Paris am Nationalfeiertag als wichtiges Signal gewürdigt.

Sie sehe das "als eine große Geste in Richtung der europäischen Verteidigungspolitik", sagte sie in der französischen Hauptstadt. Sie sei auch geehrt, dass Deutsche an der Parade teilgenommen hätten. Neben Merkel hatten mehrere europäische Staats- und Regierungschefs das rund zweistündige Militärspektakel verfolgt. (dpa)

