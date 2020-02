11:07 Uhr

Merz erklärt Kandidatur für CDU-Vorsitz

Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat offiziell seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz erklärt.

Er wolle beim Parteitag am 25. April antreten, erklärte Merz am Dienstag in Berlin. (dpa)

